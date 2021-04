Kokoomus vaatii rokotuspassia Suomeen Tanskan tapaan – pääministeri Marin tivasi, jäävätkö rokottamattomat silloin ilman vapauksia

– Jos te puhutte siitä, että ikäihmisille avattaisiin seniorikahvilatoimintaa – kun tiedämme että ikäihmisiä on laajasti jo rokotettu – niin ilman muuta tämänkaltaista palveluiden avaamista voidaan tehdä. Itse kyllä ajattelisin, että ei näitä palveluita suljettaisi heiltä pois, jotka eivät esimerkiksi terveydentilansa puolesta voi rokotetta ottaa, Marin sanoi.

Keskustelua seurannut MTV Uutisten politiikan toimittaja Juha Kaija kertoo, että perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) mukaan Tanskan mallin kaltainen rokotustodistus on tulossa.

– Sen saisi suoraan Omakannasta itselleen tulevaisuudessa. Mutta kysymys on siinä, voidaanko sitä käyttää avuksi rajoitusten purkamisessa. Tämä on tosiaan sellainen kysymys, joka on perusoikeuksien kannalta hankala, Kaija sanoo.