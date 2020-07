Kokoomus haluaa jäädyttää turvapaikkahakemusten käsittelyn poikkeusoloissa Sisäministeri Ohisalo: valmiuslain päivitys on kesken

– Lähinnä ne hakemukset, jotka tässä on tehty on tullut uusintahakemuksina tämän kevään aikana. Määrät ovat todella meillä laskussa siinä missä Ruotsissa pelkästään kiintiöpakolaisjärjestelmä on muistaakseni, viidessätuhannessa kun meillä se on 850 tämä kiintiö, sanoo sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) MTV Uutisten haastattelussa.