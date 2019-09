Kokoomuksen uusi puoluesihteeri on pappi, joka pistää tuulemaan: ”Oppositiossa uudistuttava arvojen mukaisesti, ei vallanhalun takia”

Puoluesihteerit ovat olleet politiikan tantereilla menneinä aikoina äänekkäitä satraappeja. Nykyään he ovat enemmänkin taustavaikuttajia, joita kansa ei edes muista. Kokoomus hakee uuden puoluesihteerinsä myötä ärhäkkää oppositiopolitiikkaa ja kenttätyöhön uutta virtaa.

Puoluesihteerin päätehtävä on puheenjohtajan tukena hoidella yhteyksiä piirijärjestöihin ja kenttäväkeen. Muinoin puoluesihteerit saattoivat olla korkean profiilin hahmoja ja poliittisia saarnaajia.

Puoluesihteeri - katoava laji?

Oppositiossa on uudistuttava

Kokoomus päätyi valitsemaan uuden puoluesihteerin, koska Janne Pesonen jätti tehtävänsä kesken kauden. Puolue on julkisesti kiitellyt matalan profiilin miestä hyvin hoidetusta työstä hallituskaudella, mutta nyt on hyvä sauma muutokseen. Hallitusvaltaan tottunut puolue päätyi oudolle pelikentälle, koska vuoden 1987 jälkeen Kokoomus on ollut vain yhden kauden 2003 - 2007 oppositiossa.