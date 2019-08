Kokoomukselta viesti hallitukselle: Työttömyysturva pitää uudistaa

– Ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastaminen ja työttömyysloukkujen, kuten ulosoton suojaosan nostaminen [on tärkeää], niin ettei ulosoton takia jäädä työttömyysloukkuun. Toimeentulotuen asumiskorvauksen oma vastuun muutos niin, että kohtuuttomasti potkaista päähän, kun joku työllistyy, Mykkänen luettelee.

– Keskustaa myöten porvarilliset puolueet ovat ymmärtäneet, että on karhunpalvelus, jos järjestelmä selkeästi estää nopeita työllistymisiä. Työmarkkinapuolellakin, esimerkiksi STTK:n puheenjohtaja Antti Palola, on henkilökohtaisesti tästä puhunut. Se kertoo siitä, että aika laajasti ymmärretään, että se 400 päivän tasainen ansiosidonnainen johtaa sellaiseen karhunpalvelukseen, että ihmiset eivät työllisty siinä alkuvaiheessa niin nopeasti kuin monet voisivat, Mykkänen sanoo.

Myös kotihoidontuki porrastettava



Kokoomus haluaa uudistaa perhevapaauudistusta porrastamalla kotihoidon tukiosuutta. Tuet maksettaisiin täysimääräisinä siihen asti, kunnes lapsi on 1,5-vuotias ja sen jälkeen kotihoidontuki puolitettaisiin, kunnes lapsi täyttää 3 vuotta. Kokoomus uskoo, että tämä kannustaisi äitejä palaamaan töihin nykyistä aiemmin.

– Sillä on joku syy, miksi Suomessa nuorten naisten työllisyys on suhteessa väkilukuun yli 7000 henkilöä pienempi kuin Ruotsissa. Se liittyy siihen, että perhevapaajärjestelmä on vinoutunut, Mykkänen uskoo.