Vaasaan suunnitellaan uutta akkukennotehdasta – norjalaisyhtiö investoimassa Suomeen

Vaasan akkutehdasalueelle on ilmoitettu jälleen uudesta tehdashankkeesta.Suomen valtion omistama Suomen Malmijalostus ja norjalaisyhtiö Freyr ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen, jonka pohjalta on tarkoitus perustaa akkukennotehdas Suomeen. Vaasan kaupunki on varannut tehdashanketta varten 90 hehtaarin tontin.