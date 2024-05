Koivuallergikkoja odottavat tukalat päivät

Koivun kukinta voimistuu tulevina päivinä maan etelä- ja keskiosissa, mikä voi tietää allergiaoireita koivuallergikoille. Ilmassa on runsaasti koivun siitepölyä, kertoo Turun yliopiston siitepölytiedotus. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa koivun siitepölymäärät vaihtelevat vähäisistä kohtalaisiin.

Video kertoo, kuinka allergiset oireet eroavat flunssasta ja mikä on sään merkitys siitepölyyn!

Sää lämpenee

Etelässä ja maan keskiosassa päästään perjantaina päivällä monin paikoin yli 10 asteen, pohjoisessa on viileämpää. Lännessä lämpötila on 10 asteen alapuolella, idässä 6–10 asteen tienoilla.

– Sää on pikkuhiljaa tässä lämpenemään päin, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Ville Siiskonen .

Lauantaina sää poutaantuu ja maan länsiosassa sekä Lapin länsiosassa on odotettavissa selkää säätä. Etelässä lämpötila on yli 10 astetta, muualla maassa on viileämpää.