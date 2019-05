Koiranhoitolisä, pukuraha, kielilisä – poliisin palkka parsitaan kokoon lisistä lisien päälle, mutta nyt vanhasta käytännöstä halutaan päästä eroon

– Lisäselvityksiä ei enää tarvita, vaan on ryhdyttävä konkreettisiin uudistamistoimiin, esiselvityksen laatinut poliisihallituksen työmarkkina-asiantuntija Tiina Eränkö sanoo.

Suomen poliisijärjestöjen liiton puheenjohtaja Jonne Rinne on periaatteessa samoilla linjoilla.

– Kaikki tietävät, että nykyinen palkkausjärjestelmä on vanhentunut. Edellisestä uudistuksesta on kohta 30 vuotta ja tuossa ajassa tehtävät ovat muuttuneet, on kyberrikollisuutta, hybridivaikuttamista… Vanhat työnkuvat ovat historiaa eikä niiden avulla enää kyetä kuvaamaan poliisin nykyisin tekemää työtä, Rinne tiivistää.