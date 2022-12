Kohudokumentin yllättäjä: Katsojien huomio kiinnittyi taustalla pilkottavaan luksustuotteeseen

Prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin elämästä kertovan Netflix-dokumenttisarjan kolme ensimmäistä jaksoa julkaistiin torstaina 8. joulukuuta. Dokumentista on saatu paljon otsikoita aikaiseksi parin elämästä, mutta katsojien huomio kiinnittyi myös johonkin aivan muuhun.

Viltti näkyy Meghanin taustalla. Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.

Dokumentin trailerin tultua julki moni kiinnitti katseensa nimittäin kohtaukseen, jossa Meghan itkee pää käsissään tuolilla, jonka päällä lepäsi torkkupeitto. Eikä mikä tahansa torkkupeitto, vaan muotitalo Hermèsin, vuonna 1988 markkinoille tullut viltti.

Women's Wear Daily -sivuston mukaan kiinnostus Hermés Avalon -torkkupeitto kohtaan näkyi pian Google-hauissa, joissa näkyi 500 prosentin kasvu termille "Hermés blanket" eli "Hermésin viltti". Myös tuotteen hinta kiinnosti, sillä hausissa näkyi 850 prosentin kasvu termille "Hermès blanket price".

Aiemmin esimerkiksi pääministeri Sanna Marinin esiintyminen nahkatakissa aiheutti kasvaneen kiinnostuksen nahkatakkeihin.

Women's Wear Daily kertoo, että vilttiä saa nykyään monissä eri väreissä ja monen eri kokoisena, mutta klassisin malli on 90-prosenttista merinovillaa ja 10-prosenttisesti kashmiria ja kooltaan 135 x 170 cm. Hintaa klassikolla on 1 625 dollaria eli noin 1 538 euroa. Myös Meghanin viltti vaikuttaisi olevan tämä klassikkomalli.

Somessa irvaillaan

Ristiriita itkuisen Meghanin ja kalliin luksustuotteen välillä on myös huomioitu sosiaalisessa mediassa. Monen on ollut vaikea samaistua herttuattaren ongelmiin, kertoo muun muassa News.com.au.

– Ei ole mitään sydäntä särkevämpää kuin nähdä Meghan kyynelissä hänen 3 000 [Australian] dollarin arvoisella Hermés-viltillään. Mutta onni oli matkassa – tuottajan näkökulmasta – kaikki saatiin tallennettua ohjelman käyttöön, naljaili australialainen tv- ja radiotoimittaja Peter Ford Twitterissä.

"Ei Meghan itkemässä sympatian vuoksi 1 300 dollarin Hermés-viltin edessä."Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.

