Lintuharvinaisuus bongattu! Suomen ensimmäinen ruskosuula lepäili vartiolaiva Turvan kannella tuntien ajan

Ruskosuula on istuessaan vähän pienempi kuin merimetso, mutta lennossa molempien siipienväli on samaa luokkaa. Yleisväriltään ruskosuula on hyvin tumma. Aikuisella on laajalti valkea vatsa, mutta nuori lintu on kauttaaltaan tummanruskea. Vain vahva nokka erottuu vaaleampana päästä.