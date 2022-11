Hyvinvointialueiden rahat eivät riitä, ja eteen tulee vaikeita päätöksiä – nämä asiat ovat ongelma, sanoo yksi johtajista

Joka puolella Suomea viesti on sama: rahat eivät riitä.

– Ei yllätä. Tässä alkuvaiheessa muutoskustannuksiin tarvitaan enemmän määrärahoja kuin valtio on osoittanut, toteaa MTV Uutisten haastattelema hyvinvointialueen johtaja Timo Aronkytö.

Aronkytö sanoo, että valtio on osoittamassa sote-uudistukseen kuusi prosenttia enemmän rahaa kuin mitä kyseisiin palveluihin on aiemmin käytetty. Siltikin moni on pulassa, Vantaa-Kerava ei.