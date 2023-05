Dronevideo paljastaa massiivisen kuivuuden Espanjassa – huhtikuu kuivin ja lämpimin 60 vuoteen

Espanjassa on meneillään yksi maan modernin historian pahimmista kuivuusjaksoista. Maanantaina kerrottiin, että huhtikuu oli lämpimin ja kuivin sitten vuoden 1961, kun mittaukset aloitettiin.

Kuivuus on iskenyt tekoaltaisiin ja kosteikkoihin ympäri maan. Katso artikkelin alussa olevalta videolta, miten paha tilanne on.

Yhdessä altaassa vettä on alle kuusi prosenttia maksimimäärästä, kun vuosi sitten samaan aikaan sitä oli 44 prosenttia.

– Hallituksen pitää auttaa meitä nyt. Heidän on annettava meille keinoja, jotta saamme omamme takaisin. Saamme tukea, mutta he maksavat aina myöhässä. huonosti ja maksuihin liittyy aina liikaa ehtoja, jotka ylikuormittavat meitä. Tämä on ala, jossa jokainen sukupolvi häviää, viljelijä Josep Andreu Cortina sanoo.