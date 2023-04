Kiti Kokkonen muistelee hetkeä, kun sai tietää, ettei voi tulla raskaaksi: "Näin näköiseni pienen lapsen"

– Silloin kun sain sen lopullisesti tietää, että se on mahdotonta, että saisin biologisen jälkeläisen, kyllä on myönnettävä, että hetken ikään kuin näin näköiseni pienen lapsen. Tuli vähän surullinen olo, etten saa jatkettua, tavallaan pysäytän isäni kaaren. Vähän oudosti narsistinen ajatus, että näkee itsensä näköisen lapsen, ehkä siinä on jotain niin primitiivistä ja se on niin biologinen asia, että joku pieni tarve meissä kaikissa on jatkaa juuri niitä omia geenejä.