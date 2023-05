Kissapuku, pelkät stringit, jättilaahus – katso kooste Met-gaalan näyttävimmistä asuista

Vuotuista Met-gaalaa vietettiin New Yorkissa maanantain ja tiistain välisenä yönä Suomen aikaa. Muotimaailman Oscareiksi tituleeratussa tapahtumassa nähtiin jälleen toinen toistaan näyttävämpiä asukokonaisuuksia, jotka yllään julkisuudesta tutut henkilöt lipuivat gaalan punaiselle matolle.

Metropolian Museum of Artsin järjestämässä Met-gaalassa kerätään rahaa järjestäjätahon pukuinstituutille. Gaalassa nähtäviä hätkähdyttäviä asuja yhdistää joka vuosi yksi yhteinen teema, jota soveltaen tähdet pukeutuvat tapahtumaan.

Tämän vuoden Met-gaalassa kunnioitettiin edesmennyttä muotisuunnittelija Karl Lagerfeldiä. Tapahtuman teemana oli Karl Lagerfeld: A Line of Beauty ja pukukoodina in honour of Karl, eli Karlin kunniaksi.