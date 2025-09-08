Tiesitkö? Kirsi Alm-Siiralla on missimenneisyys – voitti herkullisen "osakilpailun" ylivoimaisesti

Julkaistu 08.09.2025 22:06
Toimittajan kuva
Alexia Tänav

alexia.tanav@mtv.fi

Kirsi Alm-Siira intoutui muistelemaan yhden kilpailun mittaista missimenneisyyttään Instagramissa.

22-vuotias Sarah Dzafce kruunattiin uudeksi Miss Suomeksi lauantaina 6. syyskuuta. Uutisankkuri Kirsi Alm-Siira onnitteli tuoretta Miss Suomea Instagramissa ja intoutui samaan hengenvetoon muistelemaan omaa missimenneisyyttään.

Alm-Siiran mukaan hänen missitaipaleensa jäi vain yhden kilpailun mittaiseksi. Hän jakoi Instagram-tililleen vuosikymmenten takaisen otoksen hänestä ja kilpasiskoistaan. Alm-Siira on kuvassa keskellä.

– Kuva on jostain 90-luvun alkupuolelta Miss mansikka -kisoista Kokemäeltä. En sijoittunut, mutta sen "osakilpailun" voitin ylivoimaisesti, missä syötiin mansikoita kilpaa, uutisankkuri paljastaa postauksessaan.

– Terv. Kilpailija numerolla 3, hän päättää tekstissä.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

Lue myös: Tunnistaisitko Kirsi Alm-Siiraa ylioppilaskuvasta? Paljastaa valkolakkinsa kovan kohtalon

Julkaisu on kerännyt useita riemastuneita kommentteja. 

– Sinähän näytätkin ihan mansikalta suloisessa punaisessa nuttumekossa! Ja hyvä, että voitit sen tärkeimmän osan kisasta, yksi kirjoittaa. 

– Eli tärkein osio tuli hoidettua kotiin, toine komppaa.

– Ihana! kolmas kommentoi.

– Kauniita nuoria kuvassa, neljäs ylistää.

