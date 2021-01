Yksi loukkaantui kahden auton ja rekan välisessä kolarissa Kouvolassa – palomestari: "Ajokeli on haastava"

Onnettomuudessa on loukkaantunut yksi henkilö ja ensihoito on tarkistanut neljä muuta kolarissa ollutta.

Kymenlaakson pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Ari Särkkä ei tarkkaan osannut arvioida, kuinka vakava loukkaantuneen tila on.

– Aura-auto on pöllyttänyt lunta ja tuiskun seurauksena edellä ajaneella henkilöautolla oli peittynyt näkyvyys. Todennäköisesti, kun edessä oleva auto on jarruttanut, takana oleva on yrittänyt väistää, Särkkä kertoo.