Sohjo yllätti kuskin: Valtatie 9 on tunteja poikki Kuopiossa – ojaan ajanut rekka tukkii koko ajoväylän

Liikennekatkon syynä on ajoväylän kokonaan tukkinut, ojaan ajautunut rekka. Turma sattui tänään kello 8.15 reilu kilometri Riistavedeltä Tuusniemen suuntaan. Ilman kuormaa ajanut rekka oli tulossa Tuusniemen suunnasta. Ajoneuvon perävaunu lähti luistamaan vasemmalle kaartavassa mutkassa, ja rekan keula päätyi ojaan.

Onnettomuudessa ei ollut osallisena muita ajoneuvoja. Keli tapahtumapaikalla on erittäin liukas. Tien pinta on luminen ja sohjoinen. Poliisi selvittää tapahtumien kulkua ja onnettomuuden syytä, ja ajoneuvon nosto ojasta on käynnissä. Alkoholilla ei ollut osuutta asiaan.