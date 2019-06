Kirkko osallistui entistä näkyvämmin Pride-tapahtumaan – kulkueessa marssinut Helsingin entinen piispa: Nyt on aika tehdä todellisia tekoja

– Kirkossa on monenlaista linjaa. Minun ja monen muun kirkon jäsenen linja on se, että kirkko on tehnyt niin paljon pahaa homoseksuaaleille ja sukupuolivähemmistöille, että nyt on aika jatkaa siihen suuntaan, ettei puhuta tekopyhiä vaan teemme todellisia tekoja. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt pitää voida vihkiä avioliittoon, totesi kulkueen kärjessä marssinut Helsingin entinen piispa Irja Askola.