Kirjeenvaihtajan kommentti: Tänään on Bidenin kohtalon hetki

George Stephanopoulosta ei ole valittu haastattelevaksi toimittajaksi sattumalta. Konkaritoimittaja Stephanopoulos on tunnettu reiluista mutta tiukoista haastatteluistaan ja hänellä on myös kokemusta viestintätehtävistä Valkoisesta talosta demokraattipresidentti Bill Clintonin aikana.

Luvassa seniorihetkiä?

Valkoisen talon pelastautumisyritykset viime viikkoisen esiintymisen jälkeen eivät ole ole toimineet ja Biden tietää, että hänen on tarjottava niin puolueelleen kuin kansalle erittäin vakuuttava ulostulo.

ABC:n haastattelun kritisoidaan jo nyt tulevan liian myöhään, yli viikko debatin jälkeen, sillä julkisuudessa jo useampi demokraatti on kertonut olevansa huolissaan Bidenin kyvyistä ja ainakin kaksi demokraattien kongressiedustajaa on vaatinut Bidenia lopettamaan kampanjansa. Myös maineikkaat sanomalehdet, kuten New York Times, ovat kehottaneet Bidenia keskeyttämään kampanjansa.