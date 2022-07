Kirjailijalta shokkiväite – kuninkaallinen perhe on vedellyt naruista estääkseen The Crownin kuvauksia

Netflixin The Crown -sarjan viidennen tuotantokauden on määrä nähdä päivänvalonsa suoratoistopalvelussa vuoden 2022 lopulla, ja sitä myös odotetaan ympäri maailman kieli pitkällä. Brittihovin kuninkaallisen perheen elämään kuningatar Elisabetin valtakauden aikana keskittyvän sarjan viimeisen tuotantokauden on tarkoitus näyttää muun muassa prinssi Charlesin ja prinsessa Dianan surullisenkuuluisan avioliiton lopulliseen hajoamiseen johtaneet tapahtumat. Dianan ja Charlesin avioero astui voimaan vuonna 1996.

Aiemmin on uutisoitu, että 96-vuotias Elisabet olisi katsellut itsekin The Crownin aiempia tuotantokausia mielellään, mutta lähteiden mukaan monarkin mieli on muuttunut sitä mukaa, mitä kuninkaalliselle perheelle vaivaannuttavampia aiheita sarjassa on käsitelty. Edellisellä tuotantokaudella esimerkiksi näytettiin Dianan ja Charlesin suhteen alku sekä se, kuinka onneton Diana ajautuu lopulta epäonnisen liiton takia bulimian partaalle.

The Crown -sarja esittää historiallisia tapahtumia kronologisessa järjestyksessä, mutta dramatisoidusti. Tulevalla kaudella nähdään esimerkiksi Dianan BBC:n kohuhaastattelu vuodelta 1995 Martin Bashirin kanssa sekä tämän suhde liikemies Dodi Al-Fayedin kanssa.

Kuninkaalliskirjailija Tina Brown kertoi hiljattain antamassaan haastattelussa AV Club-sivustolle, että kuninkaallinen perhe olisi jopa käyttänyt vaikutusvaltaansa estääkseen The Crownin uuden kauden kuvauksia tietyissä sijainneissa. Brownin mukaan muun muassa Eton College, jonka entisiä oppilaita Dianan ja Charlesin lapset prinssi William sekä prinssi Harry ovat, olisi kieltänyt The Crownin tuotantoa kuvaamasta sarjaa koulun alueella.

– Tämä johtuu epäilemättä prinssi Williamin tunteista asiaa kohtaan, joten he eivät halunneet tehdä sitä. He (kuninkaalliset) ovat osoittaneet tyytymättömyytensä tekemällä sen varsin selväksi, etteivät he aio olla millään tavalla avuksi.

Prinsessa Diana menehtyi vuoden 1997 elokuussa Pariisissa auto-onnettomuudessa. Hän oli kuollessaan 36-vuotias.

Netflix-aihe on ollut kuninkaallisen perheen keskuudessa tiettävästi viime aikoina muutenkin kiusallinen aihe, sillä prinssi Harry puolisonsa herttuatar Meghanin kanssa solmivat taannoin erittäin rahakkaan sopimuksen suoratoistojätin kanssa.