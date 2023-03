Kirja: Koomikko Ismo Leikola sai kutsun Kaunarit-Ridgen kotiin – epäilee antaneensa itsestään Ron Mossille alkoholiin menevän kuvan

Stand up -koomikko Ismo Leikola ja hänen ex-vaimonsa kirjailija Angelika Leikola kirjoittivat erostaan kirjan nimeltään Unelmaero – Elämä 2.0 (Siltala). Pari erosi vuonna 2021. Kirja julkaistiin 24. maaliskuuta vuonna 2023.

Moss kutsui Ismon ja muun työryhmän kylään kotiinsa kuvausten jälkeisenä päivänä. Niinpä Ismo ja kolme muuta suomalaista suuntasivat Uberilla tähden kotiin, koska matka oli pitkä ja he eivät halunneet mennä omalla autolla. He ajattelivat, että jos Moss tarjoaa alkoholia, niin kenenkään ei tarvitse olla kuskina.

– Kun saavuttiin paikalle Ridge, ei kun siis Ronn, oli todella ihmeissään, kun ei tarvittukaan parkkipaikkaa, vaan hypättiin pois Uberista. Eikö teillä ole autoa? Voi teitä, miten pärjäätte ilman? Vielä enemmän ihmeissään hän oli, kun yritettiin selittää, että on meillä toki auto, mutta ei haluttu tulla sillä, koska, you know, voidaan päätyä ottamaan, Ismo kirjoittaa kirjassa.