Top Gear -sarjasta Suomi-versio – mukana Teemu Selänne, Ismo Leikola ja Christoffer Strandberg

Alkuperäinen BBC:n tuottama Top Gear on yksi maailman suosituimmista auto-ohjelmista. Vuosituhannen alussa sarja nosti maailmanmaineeseen autotoimittajakolmikko Jeremy Clarksonin , Richard Hammondin ja James Mayn .

James May MTV:n haastattelussa: Tämän roadtripin olisi voinut jättää väliin – "Aivan hirveää"

James May tähdittää nykyään vuodesta 2016 asti pyörinyttä The Grand Tour -sarjaa, joka saa jatkoa tänä kesänä. May paljasti taannoin MTV Uutisille, mitä maailman kolkkaa hän ei suosittele automatkan kohteeksi.