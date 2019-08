Kirja-arvio: Väkivaltainen parisuhde ja miten siitä pääsee irti

Kaava menee jotenkin näin: Aluksi rakkaus on päätä huimaavan hienoa ja upeaa. Arjen aikanaan koittaessa alkaa aluksi naisen vähättely ja eristäminen. Yleensä mies on myös mustasukkainen, joka johtaa stalkkaamiseen, epäilyyn ja lopulta hakkaamiseen. Naisen on miehen mukaan saatava jonkinlainen rangaistus "huoraamisesta", joksi kutsutaan kaikkea miehen kontrollin ulkopuolella tapahtuvaa toimintaa.