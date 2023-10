Kirja-arvio: Tupakka- ja alkoholikaupalla rikastunut Venäjän kirkko laulaa Putinin lauluja

Venäjällä valtio ja ortodoksinen kirkko vaikuttavat uutuuskirjan mukaan olevan melkeinpä sulautuneet toisiinsa. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on vain tiivistänyt yhteistyötä ja näyttänyt maailmalle, kuinka symbioottinen suhde kirkolla ja valtiolla on Venäjällä.

Neuvostoajalla kirkko täynnä KGB-miehiä

Kirkko rikastui tupakka- ja alkoholibisneksillä

Venäjällä kirkko on mieltänyt olevansa Bysantin perillinen ja juuri Bysantista on myös lähtöisin ajatus kirkon ja valtion tiiviistä ja molempia osapuolia hyödyttävästä suhteesta.

Sittemmin Putinin historiantulkinnoissa ortodoksinen uskonto, Bysantin perintö ja Kiovan Rus on tehokkaasti valjastettu hyödyttämään nykytulkintaa historiasta. Ortodoksisuus on monen muun ohella ollut Ukrainaa Venäjään liittävä tekijä.

Historian mytologiat halutaan nähdä totuutena

Venäläinen maailma edustaa ortodoksista sivilisaatiota

Venäjän ortodoksinen kirkko eli Moskovan patriarkaatti on siis käynyt ideologista sotaansa lännen kanssa mutta myös Ukraina on ollut tähtäimessä. Moskovan patriarkaatin kirkko Ukrainassa oli ennen sotaa merkittävä venäläisen maailman linnake mutta viimeistään sotavuodet ovat minimoineet Moskovan kirkon vaikutusvaltaa Ukrainassa.

Ukrainassa on nykyisin oma, yhdistynyt ortodoksikirkko, joka on Konstantinopolin eikä Moskovan alainen. Siihen on liittynyt paljon myös Moskovan kirkon Ukrainassa olevia seurakuntia. Tätä Venäjän on ollut vaikea sulattaa ja se onkin pannut välit poikki Konstantinopolin patriarkaatin kanssa. Ukrainassa suunnitellaan parhaillaan koko Moskovan patriarkaatin kirkon kieltämistä Ukrainassa.