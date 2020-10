Kirja-arvio: Seinät oli töhritty täyteen seksiä tihkuvia graffiteja... 2000 vuotta sitten.

Vesuviuksen tulivuorenpurkaus tuhosi hetkessä Pompejin kaupungin vuonna 79. Meille nykyihmisille tämä on tarkoittanut, että kokonainen roomalainen kaupunki ikään kuin pakastettiin nykyihmisten tutkittavaksi. Myös seinäkirjoitukset tai graffitit ovat jääneet melkeinpä sellaisenaan tutkijoiden tulkittaviksi.

Kerrottiin äskeisen yhdynnän ihanuudesta

Kirjaan on saatu mahdutettua lähes 800 seinäkirjoitusta, joten tämä lienee toistaiseksi laajin aiheesta kirjoitettu teos suomen kielellä. Tosin en ole aivan varma, kannattiko kirjaan todellakin ottaa näin laaja otos seinäkirjoituksia, sillä useimmiten ne toistavat itseään puuduttuvalla tavalla. Vaikka osa kirjoituksista on runollisia ja osa kirjallisuussitaatteja, suurin osa seinäkirjoituksista vaikuttaa olevan hyvin seksuaalisviritteisiä. Panopuuhat näyttivät täyttävän antiikinkin ihmisen mielenmaiseman.

Pistä peräpää kunnolla soimaan

Pieni näyte solvauksista: "Timele on kullinimijätär, Timelellä on löysä peräreikä". "Victor on kullinimijä", "Secundus pani vaikeroivia poikia perseeseen", "Röyhtäise kunnolla sekä pontevasti aina kun juot, ja pistä pelotta peräpää kunnolla soimaan".