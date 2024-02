Venäjän oppositiosta ei löydy Navalnyin selkeää manttelinperijää – yllätyksiä ei voi sulkea pois

Oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyin kuolema on henkisesti iso isku Venäjän liberaalimmalle oppositiolle, arvioi STT:lle väitöskirjatutkija Eemil Mitikka Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutista.



Navalnyilla ei ole selkeää manttelinperijää, sillä hänen suosionsa ja tunnistettavuutensa oli täysin omaa luokkaansa. Navalnyi oli ennen kuolemaansa vangittuna vuoden 2021 alusta lähtien, mutta arvosteli mahdollisuuksien mukaan myös vankeudesta käsin Venäjän politiikkaa.



– Nykyisen opposition politiikoista ainoastaan Navalnyilla oli auktoriteettia ja uskottavuutta mobilisoida vuoden 2021 protestien kaltaisia mielenosoituksia vangitsemisensa jälkeen, Mitikka sanoo.



Navalnyi neuvoi kannattajiaan oppositiopolitiikan harjoittamisessa. Neuvoista viimeiseksi jäi kehotus tukea ja äänestää Boris Nadezhdinia Venäjän maaliskuun presidentinvaaleissa.



Ukrainan sotaa arvostelleen Nadezhdinin asettuminen ehdolle tulevissa presidentinvaaleissa estettiin aiemmin helmikuussa. Hänen mukaansa keskusvaalilautakunta kieltäytyi rekisteröimästä ehdokkuutta.



Mitikka sanoo, että on kiinnostavaa nähdä, millaiseksi poliittiseksi toimijaksi Nadezhdin voi nousta. Hän on ollut Venäjän television keskusteluohjelmissa vakiokasvo, joka on niissä arvostellut esimerkiksi Ukrainan sotaa.



– Nyt koko liberaalimpi oppositio on asettunut hänen taakseen.



Vaikka Nadezhdin on kritisoinut laajamittaista hyökkäyssotaa Ukrainassa, hän suhtautui ainakin aiemmin Krimin valtaukseen myönteisesti.