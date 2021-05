Kirja-arvio: Kuinka vesikriisi vaikutti ihmisiin

Kun meillä suomalaisilla on vettä yllin kyllin, on vaikea samaistua ihmisiin, joilta vesi yllättäen näyttää loppuvan. Annu Kekäläinen yrittää kuvata tuota tilannetta Etelä-Afrikan Kapkaupungissa, jossa juoma- ja käyttövesi uhkasi loppua sateettomien aikojen takia.

Kapkaupungissa vesijohtovesi on tullut patoaltaisiin säilötystä vedestä. Altaisiin vesi on satanut talvikaudella taivaalta. Kaikki on toiminut hyvin niin kauan kuin vettä on myös satanut säännöllisesti. Sitten iski monivuotinen kuivuus eikä vettä tullutkaan normaalia määrää.