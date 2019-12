Kirja-arvio: Kohti parempaa huomista – Mitä sanottavaa Erich Frommilla on nykyajalle?

Ihmiskunta elää ennennäkemätöntä vaurauden aikaa. Silti ihmiset sortuvat yhä uudelleen raakuuteen ja räikeään eriarvoisuuteen. Oikeistopopulismin suosio kasvaa ympäri maailmaa, teknologian kehitys ei tuonutkaan kaivattua vapautta ja The Financial Times on peräänkuuluttanut kapitalismin tarvitsevan korjaustoimia. Keskiluokka on jäänyt seuraamaan talouskasvua vaihtopenkiltä.