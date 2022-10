Kirja-arvio: Jalkapallon MM-kisojen suurimmat ottelut

Loppuottelu ei usein ole se turnauksen paras ottelu. Merkittävin ja tärkein se on, koska voittajasta tulee maailmanmestari.

Jalkapallon ystävälle MM-kisoista jäävät mieleen karvaimmin tappiot. Suomen miehet (Pantsarin kirja käsittelee miesten kisoja) eivät ole koskaan pelanneet lopputurnauksissa, joten meillä Pohjolan perukan futishulluilla on muut suosikit. Allekirjoittaneella se on Brasilia.

Markus Pantsar on teoreettisen filosofian tutkijan työnsä ohella kirjoittanut asiantuntevasti taustoittavan ja lukemaan huokuttelevan kirjan jokaisesta MM-turnauksesta. Hän nostaa kustakin esiin erityisesti yhden ottelun, mutta ei jämähdä siihen.

Mutta pakko kestää. Onneksi on Pelé ja kumppanit ja Meksikon kisat 1970, jonka loppuottelun (Brasilia-Italia 4-1) parhaita paloja katsomalla voi lohduttautua.

Pantsar on poiminut turnauksesta loppuottelun Uruguay–Argentiina, joiden jalkapalloilullinen verivihollisuus on legendaarista ja armotonta. Kotijoukkue voitti finaalin 4-2. Sen kulusta on vain vähän kuvamateriaalia.