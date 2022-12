Kirja-arvio: Helsinki väreissä – värivalokuvia 1950-1970-luvuilta

Kaukainen menneisyys on yleensä mustavalkoinen. Helsinki väreissä -kirjan idea on näyttää "vanhaa" mustavalkoaikaa värikuvina ja tässä on onnistuttu varsin hyvin.

Helsingin kaupunginmuseo on etsinyt kirjaan kuva-arkistoistaan nimenomaan sinne säilöttyjä värikuvia ihan arkisista tapahtumista.

Helsingin kaupunginmuseolla on noin miljoona valokuvaa arkistoissaan ja tämä on ensimmäinen kerta, kun museo julkaisee ainoastaan värillisiä kuvia sisältävän valokuvakirjan.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Museo kertoo suosineensa dokumentoinnissaan mustavalkokuvia 90-luvulle saakka, koska mustavalkokuvien tiedettiin säilyvän värikuvia paremmin.

Jo pelkkä kansikuva kuvaa hyvin tätä kirjaa. Kansikuvassa (kuva tuossa ylhäällä) on liikennepoliisi Erottajalla Helsingin ydinkeskustassa vuonna 1961. Koska kyse on värikuvasta, kuvan tilanne yli 60 vuoden takaa tulee selvästi lähemmäksi nykyaikaa kuin mitä mustavalkokuva tekisi. Vain tilanne eli liikennettä ohjaava poliisi kertoo, että kyseessä on aika ennen liikennevaloja.

Ainakin näin Helsingissä syntyneelle tämä kirja on mitä mainioin muistelukirja. Tutut paikat keskustassa, Hakaniemessä ja muuallakin kaupungissa tuovat nostalgisia muistikuvia menneisyydestä.

Kirja on jaettu kokonaisuuksiin, kuten kuviin kaupungilla, kohtaamisiin, yksinoloon, työelämään, muutoksiin ja iltaelämään. Vuosien varrella eniten näyttää muuttuneen ihmisten pukeutuminen ja vanhoissa kuvissa on näkyvissä myös ikonisia asioita kuten esimerkiksi Valintatalon vaaleanpunainen muovikassi.

Aikakaudestaan kertovat myös pienet kuvatekstit, joissa kerrotaan muun muassa, että vielä 60-luvulla käytiin kiihkeää keskustelua siitä, voisiko nainen päästä ravintolaan ilman miestä ja vielä niin, että hänellä on yllään housut hameen sijasta.

Kauppatoiminta muuttui 60- ja 70-luvuilla. Kirjassa on kuva vuodelta 1969, kun Herttoniemeen avattiin valintamyymälä – itsepalveluun siirtyminen oli tuolloin mullistavaa, sillä tätä ennen ruokatavarat oli pitänyt pyytää myyjältä.

Kuvia on myös rakennustyömailta, joissa näkyy ehkä parhaiten Helsingin muuttuminen: kuvia löytyy esimerkiksi rakentuvasta Merihaasta, Kansa-talon rakennustyömaasta ja toisaalta vielä rakentamattomista satamista, linja-auto-asemasta ja puu-Pasilasta. Toisaalta pysyvääkin löytyy, sillä kirjassa on kaunis värikuva Töölön kahvila Regatasta, joka on toiminut jo 1950-luvulla.

Työn tekemisen kuvat ovat hyvin "vanhanaikaisia", sillä vielä 60 vuotta sitten monen asian valmistamiseen tarvittiin paljon työvoimaa. Kuvia löytyy siis tehtaista ja työmailta, joilla on paljon ihmisiä. Toki esittelyssä on myös tietokoneistettuja työpaikkoja, sillä muutos oli jo alkanut.

Helsinki väreissä -kirjalle toivoisi jatkoa seuraavilta vuosikymmeniltä.