Kirja-arvio: Andalusian tomaattiviljelmiltä löytyy riistoa ja hyväksikäyttöä

Pahimmassa tapauksessa tomaatit on poiminut Espanjassa laittomasti asuva marokkolainen nainen, joka joutuu suostumaan seksiin jatkaakseen työtään paperittomana ja alipalkattuna slummin asukkaana.

Tämä selviää Kaisa Beltranin ja Johanna Erjonsalon kirjasta Katkerat puutarhat, joka on varsin ikävää mutta samalla myös valaisevaa luettavaa.

Aurinkoisen Andalusian synkät seudut

Espanjassa on Kiinan jälkeen eniten kasvihuonealaa, noin 70 000 hehtaaria. Tästä alasta puolet sijaitsee Almeriassa. Valtavia kasvihuonealueita kutsutaan Espanjassa muovimereksi (mar de plástico). Samanlaista muovimerta voi suomalainenkin turisti nähdä eri puolilla aurinkoista Andalusiaa.

Huelvassa viljellään puolestaan noin neljäsosa EU:n alueella viljellyistä marjoista. Mansikkapeltoja on lähes 7000 hehtaaria. Tämän lisäksi alueella viljellään muun muassa pensasmustikkaa, vadelmaa ja karhunvatukkaa.

Paperittomat siirtotyöläiset kokevat kovia

Vaikka väärinkäytöksiä on paljon ja palkat matalia, osalla siirtotyöläisistä asiat ovat kuitenkin joten kuten kunnossa. Kohtuullisen hyvin menee niillä siirtotyöläisillä, joilla on oleskelulupa ja jotka työskentelevät samoin ehdoin kuin espanjalaiset.

Selvästi huonompi tilanne on vailla työsopimusta työtään tekevillä siirtolaisilla ja viimeisenä ovat ne, joilla ei ole minkäänlaisia papereita. Ilman työsopimusta työskentelevät voivat saada vain 3-5 euron tuntipalkan.

Paperittomien kohtalo on usein erittäin surkea ja kirjassa onkin lukuisia tällaisten ihmisten haastatteluja. Heidän kuvauksensa tilanteestaan ovat varsin karuja: elämää ikkunattomassa vajassa, raiskauksia ja huijausyrityksiä. Lisäksi itse työ voi olla hyvinkin rankkaa ja kuluttavaa.

Halpa työvoima poimii tomaattimme

Kaiken riiston taustalla on tietenkin raha.

Kirjoittajien mukaan slummit ilmaantuivat Huelvaan maatilojen kylkeen 1990-luvulla, sillä asuntoja ei ollut. 2010-luvun talouskriisin aikana slummien määrä vain kasvoi. Huelvan alueella on nykyisin 25-38 slummia, kirjoittajat kertovat.

Suomalaisten vastuu

Kauppaketjut sanovat olevansa vastuullisia ostajia ja toiminta on läpinäkyvää. Esimerkiksi S-ryhmä on luokitellut Espanjan yhdeksi riskimaaksi ja ostaa tuotteita vain sellaisilta pakkaamoilta, joilla on sosiaalisesta vastuusta kertova sertifikaatti.