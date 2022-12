Suomesta on lähtenyt 55 rekkalastillista siviilipuolen materiaaliapua Ukrainaan sodan aikana – uutta apua valmistellaan

Lisäksi valmistelussa on uutta apua miljoonien eurojen edestä. Sisäministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö valmistelevat yhdessä apua lahjoittavien tahojen kanssa energiasektorin uusia avustuskokonaisuuksia. Ne sisältävät esimerkiksi lämmitys- ja varavoimalaitteita, muuntajia ja sähköverkon komponentteja.

Venäjä on hyökännyt laajasti maan siviiliväestöä ja esimerkiksi energiajärjestelmää vastaan talven aikana ja sen alla.

– Tilanne on siviiliväestön kannalta hyvin vakava, ja Ukrainassa tarvitaan monenlaista apua. Haluan kiittää kaikkia apua lahjoittaneita tahoja. Suomi jatkaa avun antamista Ukrainan pyyntöjen mukaisesti, sisäministeri Krista Mikkonen (vihr.) sanoo tiedotteessa.

Aiemmin maahan on toimitettu myös esimerkiksi hätämajoitustarpeita, säteilyturvatarvikkeita, sammutusautoja, ambulansseja ja linja-autoja.

Kaikkiaan 55 rekkalastillista materiaaliapua Ukrainaan

Yhteensä Suomi on lähettänyt maahan 55 rekkalastillista siviilipuolen materiaaliapua helmikuun jälkeen.

Ukrainan rajanaapuri Moldova on lisäksi saanut neljä lastillista apua. Moni Ukrainan sodan vuoksi jättänyt pakolainen on suunnannut Moldovaan. Avustusten rahallinen arvo on ollut yhteensä noin viisi miljoonaa euroa.