MPKK:n Heinänen: Tappiot ovat tehneet Venäjästä varovaisen ja hitaan – "Pakko suojata omia joukkoja"

– Venäjä on tullut varovaisemmaksi. Tämä johtuu tietenkin tappioista, joita Ukraina on pystynyt Venäjälle tuottamaan. Kiovan saartaminen on erittäin hidasta, puhutaan muutamista kilometreistä vuorokaudessa. Tappiot ovat olleet niin merkittäviä, joten on pakko suojata omia joukkoja, Heinänen sanoo.