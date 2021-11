Kimi Räikkösen huimasta F1-urasta dokumentti – "Koskettanut formulakansaa yli sukupolvirajojen"

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

– Olemme C Moressa ja MTV:llä eläneet Jäämiehen massiivisen uran vaiheet tiiviisti yhdessä suomalaisten kanssa. Nyt on aika muistella, mitä kaikkea matkaan onkaan mahtunut. Kimi on koskettanut formulakansaa yli sukupolvirajojen – paitsi Suomessa myös ympäri maailman, kertoo MTV:n urheilun ohjelmapäällikkö Markus Autero.