Kimi Räikkösen ex-työnantaja tarjosi suomalaisen faneille herkullisen paljastuksen

Mercedes hassutteli Twitterissä Hamiltonin heiton olleen parempi kuin Räikkösen legendaarinen ”Just leave me alone, I know what to do". Räikkönen lausui sen kauden 2012 Abu Dhabin GP:ssä ajaessaan Lotuksella. Heitosta painettiin jopa t-paitoja.