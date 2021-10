Sivusto: Alfa Romeo -kaupat eivät toteudu – ostajat pelästyivät myyjän yllättävää vaatimusta

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

Viime viikkoina on kerrottu, että Andretti ja kumppanit olisivat halunneet ostaa Islero Investmentsiltä 80 prosenttia tallin emoyhtiön osakekannasta. Kaupat näyttivät alkuun mahdollisilta, jopa todennäköisiltä, sillä Islero Investmentsin tallille asettama hinta tuntui ostajien mielestä järkevältä.

The Race -sivuston mukaan Andrettin joukot kuitenkin luulivat kauppojen olevan pidemmällä kuin ne todellisuudessa olivat. Saksalainen Auto Motor und Sport kertoi viime viikolla , että Islero Investments ilmoitti neuvotteluiden edetessä haluavansa ostajilta 350 miljoonan euron kauppahinnan päälle 250 miljoonan euron takauksen. Jälkimmäisellä summalla oli tarkoitus turvata tallin toiminta seuraaviksi viideksi vuodeksi.

Kun tallin omistajakuvioon on nyt saatu ilmeisen lopullinen ratkaisu, seuraavaksi sopii odottaa Alfa Romeon tiedottavan tallin toisesta kuljettajasta. Valtteri Bottaksen kolmivuotinen sopimus julkaistiin syyskuun alussa, mutta hänen tallikaverinsa nimeä ei vielä tiedetä. Kyseessä on ensi kauden viimeinen vapaana oleva tallipaikka.

The Racen mukaan todennäköisintä on, että ensi kauden toinen Alfa Romeo -kuljettaja on kiinalainen Guanyu Zhou, joka toisi mediatietojen mukaan tallille jopa 30 miljoonaa euroa sponsorirahaa.