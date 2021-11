Kimi Räikkönen varoittaa Meksikon F1-radan sudenkuopasta: "Virheitä on helppo tehdä"

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

F1-uransa tähän kauteen päättävä Räikkönen on ollut Meksikossa kahdesti kolmas (Ferrarilla 2017 ja 2018), kaksi vuotta sitten Alfa Romeolla Räikkösen kisa Autodromo Hermanos Rodriguez -radalla päättyi keskeytykseen. Räikkönen tietää radan haasteet.

– Rata on hyvin liukas ja virheitä on helppo tehdä, varsinkin aika-ajopäivänä. Mutta kun saat kierroksen kohdilleen, rata on hyvin palkitseva.