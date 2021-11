Kimi Räikkönen piti lyödä, mutta tehtävä epäonnistui – nyt tilalle tulee kokenut tulokas keskinkertaisilla taidoilla

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

Pääkuvan video: Millainen kuski on pikkuformuloissa vuosia ajanut Guanyu Zhou? C Moren F1-asiantuntija Aaro Vainio arvioi.

Tilalle tulevat Valtteri Bottas sekä lajin historian ensimmäinen kiinalainen kuljettaja Guanyu Zhou , joka ajaa Formula 2 -luokassa kolmatta kauttaan. Alpinen junioriohjelmaan kuulunut Zhou on kypsynyt rauhassa alemmissa luokissa.

– Zhou on ajanut kohtalaisen pitkään pikkuformuloissa. Ei ole maailman lahjakkain kaveri. Nyt on isolla rahalla ajettu paljon, ja koko ajan on pystytty vähän parantamaan.