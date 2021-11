Valtteri Bottas saa rinnalleen nuoren kiinalaisen, joka tuo mukanaan läjäpäin rahaa – asiantuntijalta tyly arvio urheilullisesta näkymästä

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

Zhoun pestaaminen saattaa näyttää urheilullisesti perustellulta, jos katsoo vain, että hän on tämän kauden F2-pisteissä toisena, kun kaksi osakilpailua on ajamatta. Vainio kuitenkin huomauttaa, että siinä missä Zhou ajaa jo kolmatta vuottaan kakkosissa, sarjaa johtava Oscar Piastri on F2-debytantti.

– Zhou on käynyt pitkän polun niin F3:ssa kuin F2:ssa. Ennen niitä hän oli aika näkymätön, ei ole esimerkiksi kartingajoilta oikein mitään. Mutta pikkuluokissa hän on koko ajan tehnyt nousua.

– Hän on oppinut hyvin renkaiden kanssa toimimisen ja kisamittojen ajamisen, mutta täytyy muistaa, että hänestä on tehty sellainen. Siellä on ajettu isolla rahalla ja paljon, ja sitä kautta menestystä on tullut. Zhousta on koko ajan rakennettu F1-kuljettajaa, ja sitä superlahjakkuutta, mitä monilla muilla on, ei ole. Urheilullisesti parempikin valinta olisi löytynyt, Vainio sanoo Piastriin viitaten ja heittää perään toisenkin varsin tylyn arvion sopimuksen urheilullisesta puolesta: