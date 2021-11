Tämä on jo vaarallista! Red Bull ja Mercedes ottivat mestaruustaistelussa häikäilemättömät keinot käyttöön

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

Kuljettajien MM-sarjassa Max Verstappenin johto Lewis Hamiltoniin on vain kahdeksan pistettä, kun kaksi osakilpailua on ajamatta. Valmistajissa ykkösenä on Mercedes, mutta Red Bull vaanii vain viiden pisteen päässä.