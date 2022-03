Kim Kardashian lupaa: Perheen uudessa sarjassa on luvassa paljastuksia hänestä ja Pete Davidsonista

Tosi-tv-tähti ja liikenainen Kim Kardashian on yhdistetty jo useamman kuukauden ajan romanttisesti koomikko Pete Davidsoniin . Huhuttu pariskunta ei ole varsinaisesti vahvistanut seurusteluhuhuja, mutta heidät on kuvattu useasti yhdessä.

Davidson on myös haastattelussa viitannut "tyttöystäväänsä" ja paljastanut, että hänellä on makuuhuoneessaan Kim Kardashian -kynttilä.

Variety haastatteli Kardashianeita heidän tulevan The Kardashians -realityohjelmansa tiimoilta ja Kim kommentoi myös sitä, tullaanko Davidson näkemään ohjelmassa.

Luvassa yksityiskohtia pariskunnan tapaamisesta

Varietyn saamien tietojen mukaan The Kardashians -sarjaa on tulossa kaksi kautta, yhteensä 40 jaksoa. Perheellä on myös optio tulevaisuudessa tehdä muitakin projekteja Disneyn kanssa.