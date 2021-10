Ilouutisia faneille! Kardashianit palaavat viihdyttämään tv-katsojia jo ensi vuoden alussa!

On kulunut vain muutama kuukausi siitä, kun ikonisen Keeping Up With the Kardashians -realitysarjan viimeinen jakso tuli kaiken kansan katsottavaksi. 20 tuotantokautta kattava sarja näki päivänvalon ensimmäisen kerran vuonna 2007, ja kun sen lopettamisesta ilmoitettiin , oli moni fani murheen murtama.

Kardashianeiden sisarusparven kolmanneksi vanhin, Khloé Kardashian vieraili hiljattain talk show -juontaja Ellen DeGeneresin luotsaamassa The Ellen DeGeneres Show -keskusteluohjelmassa. Tuolloin Kardashian vihjasi, että hänen perhettään voidaan odottaa jälleen nähtäväksi televisioruuduissa ensi vuoden alusta alkaen. Sarjan on määrä tulla katsottavaksi ainakin Hulu-tilausvideopalveluun.

