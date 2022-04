Kim K:n heila Pete Davidsonin lähipiiri antoi koomikolle neuvon Kardashianeiden uutta sarjaa koskien: "Mihin hän tätä tarvitsee?"

6:41

Fanit ovat bonganneet monta erikoista epäkohtaa Keeping Up With the Kardashians -sarjasta – tässä kahdeksan outoa faktaa Kardashianeista