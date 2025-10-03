Kim Kardashian saa järkyttäviä uutisia The Kardashians -sarjan trailerissa.
Kardashian-Jenner-klaanin elämää seuraavan The Kardashians -tosi-tv-sarjan seitsemännen kauden traileri julkaistiin keskiviikkona 1. lokakuuta.
Trailerissa nähtävässä kohtauksessa seurapiiritähti ja yrittäjä Kim Kardashian kertoo saaneensa järkyttävän tiedon palkkaamiltaan yksityisetsiviltä.
– Sain puhelun etsiviltä. Minulle erittäin läheinen ihminen tilasi palkkamurhani, Kim väittää trailerissa nähtävässä pätkässä.
Seuraavaksi trailerissa nähdään, kun Kim murtuu kyyneliin. Tämän jälkeen kuvataan perheen reaktioita.
– Kaikki ovat vähän hermostuneita, Kendall Jennerin ääni kuuluu reaktioiden taustalla.
Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.
Trailerin perusteella tulevalla The Kardashians -kaudella nähdään monenlaisia tunteita ja tapahtumia laidasta laitaan. Uudella kaudella kurkistetaan muun muassa Kimin ryöstöoikeudenkäynnin kulisseihin.