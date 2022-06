Kilpakumppani hämmästyi Kalle Rovanperästä – video paljasti muista täysin poikkeavan toiminnan: "Hän oli kuin sunnuntaiajelulla"

Sardinian MM-rallissa kuskitehtävien sijaan kilpailua sivusta seuraava Oliver Solberg piipahti torstaina C Moren rallilähetyksen englanninkielisessä ennakko-osuudessa, jossa puheenaiheeksi nousi odotetusti ruotsalaiskuskin kollega Kalle Rovanperä .

Rovanperä on voittanut Portugalin ralli mukaan lukien nyt kolme kisaviikonloppua perättäin, kun kausi on vanhentunut vain neljän osakilpailun verran.

– Hän on niin luottavainen auton kanssa. Hän on kuin yhtä auton kanssa. Kaikki näyttää hyvin helpolta ja kaikki hänen ympärillään ovat erittäin rauhallisia, ja kaikki toimii. Kun pääsee tuohon tilaan, se on vain helppoa, Solberg arvioi.