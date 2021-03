Kilpailuviraston tutkimusprofessori liikkumisrajoitusten vaikutuksesta erikoiskauppoihin: "Kilpailun vääristyminen on väistämätöntä"

Kilpailu- ja kuluttajaviraston tutkimusprofessori Mika Malirannan mukaan kilpailun vääristyminen on lähes väistämätöntä näin poikkeuksellisen järeiden rajoitustoimien keskellä.

– Tilanne on hankala koko kansantalouden kannalta ja kilpailun vääristyminen on vain lisätaakka siihen. Kilpailun kannalta ongelmallista on se, että liikkumisrajoitukset koskevat eri yrityksiä eri tavalla ja kilpailu vääristyy.