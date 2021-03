Kaupan liiton Mari Kiviniemi MTV:n Uutisextrassa: Tiukka liikkumisrajoitus johtaisi valtion korvausvelvollisuuteen kaupoille

Maskipakko-sanaa varotaan

– Monessa muussa maassa maskipakko asia on ratkaistu niin, että on tehty poliittinen päätös, sen myötä asetuksia ja lainsäädäntöä ja se on sitä kautta saatu voimaan. Silloin juridiset ongelmat ovat olleet lainsäätäjän käsissä, ja heidän tehtävänsä on ratkaista nämä, sanoo Kiviniemi.