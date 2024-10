Kilpailuhenkisyys yhdistää Metti Forssellia ja hänen ystäväänsä Hannaa – tämä asia oli erityisen haastavaa Amazing Race -kuvauksissa

Somevaikuttaja Metti Forssell on pitkäaikaisen ystävänsä Hanna Launosen kanssa mukana Amazing Race Suomi -sarjassa. Molemmat ovat kiitollisia, kun pääsivät kuvausten aikana kokemaan uskomattomia asioita seikkaillessaan maailmalla.

Forssell paljastui jo sarjan ensimmäisessä jaksossa hyvin kilpailuhenkiseksi ja Hannan rooli on rauhoitella ystäväänsä. Forssell myöntää, että reissu sujui saman kaavan mukaan.

– Minä toivon, että siitä on edes leikattu jotain pieniä pätkiä, kun olen järkevä tai onnistunut jossain hyvin, koska niitä myös on. Huumoria emme unohtaneet missään vaiheessa kisaa. Se on meidän ystävyyssuhteessamme tosi tärkeä tekijä, Forssell kertoo.