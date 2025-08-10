Metti ja Mikael Forssell tunnelmoivat 11. hääpäiväänsä hempein otoksin

Metti ja Mikael Forssell avioituivat 11 vuotta sitten.
Entinen jalkapalloilija Mikael Forssell ja hänen puolisonsa, sosiaalisen median vaikuttaja Metti Forssell juhlistivat 11. hääpäiväänsä lauantaina 9. elokuuta.
Pari tunnelmoi merkkipäiväänsä Instagramissa. Metti jakoi Instagram-tililleen romanttisen, peilin kautta otetun kuvan, jossa hän nojautuu Mikaeliin.
– 11 vuotta tänään, Metti kirjoittaa englanniksi kuvan yhteydessä sydän- ja sormusemojin kera.
Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.
Lue myös: Metti ja Mikael Forssell juhlistavat hääpäivää: "Karattiin viikonlopuksi nauttimaan kahdestaan"
Myös Mikael jakoi Instagramiin otoksen hänestä ja puolisostaan. Niin ikään peilin kautta napatussa otoksessa Mikael on kietonut kätensä Metin ympärille.
– Hääpäivä, Mikael kirjoittaa kuvan yhteydessä sydänemojin kanssa.
Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.
Metti ja Mikael sanoivat toisilleen "tahdon" Helsingissä elokuussa vuonna 2014. Pariskunnalla on kolme lasta: Lilia, Lucas ja Ellen.