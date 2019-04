Kiinteistövälittäjät uskovat asuntokaupan vauhdittumiseen – etenkin Turun seudun ja pääkaupunkiseudun tilanne positiivinen

– Suora korrelaatio talouden kehitykseen ja pörssikursseihin on nähtävissä ja tuo nousua asuntokaupan kysyntään hitaamman vuodenvaihteen jälkeen, sanoo Suomen Kiinteistönvälittäjien toimitusjohtaja Jussi Mannerberg tiedotteessa.

Kysynnässä on kuitenkin merkittäviä eroja. Esimerkiksi Pohjois-Espoossa omakotitalojen kysyntä on laskenut huonontuneiden joukkoliikenneyhteyksien vuoksi. Edullisempi hintataso vetää pientalojen ostajia sen sijaan Lohjan ja Nummelan suuntaan.

Hyvä teollisuuden tilanne Turussa avittaa



Myös Tampereella ylivoimainen enemmistö välittäjistä uskoo hyvään kysyntään, jota erityisesti siivittävät uusien raitiovaunureittien varsien asunnot. Toisaalta välittäjien mielestä Tampereen tilanne on turbulenttinen siksi, että kysyntää on paljon, mutta se on valikoivaa.