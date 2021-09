Antaako kaatua vai pitääkö pönkittää levottomuuksien välttämiseksi – horjuva jättiyhtiö Evergrande aiheuttaa Kiinan kommunistijohdolle unettomia öitä

Guangzhou Football Clubin logossa lukee englanniksi Be The Best Forever, Ole ikuisesti paras. Tunnus sopii seuran jalkapallomenestykseen. Seuran suurimmasta omistajasta ei voi sanoa samaa. Se on maan toiseksi suurimmaksi sanottu rakennusyhtiö Evergrande. Seuran aiempi nimi oli, kuinkas muuten, Guangzhou Evergrande Football Club.